Bertens na knappe zege op Sharapova naar halve eindstrijd Madrid

De huidige mondiale nummer 20 was in ruim twee uur klaar met de Russin, die voor haar dopingschorsing jarenlang de nummer één van de wereld was: 4-6, 6-2 en 6-3.

Bertens verloor in de eerste set op een cruciaal moment haar service. Sharapova sloeg op 5-4 toe en pakte daarmee de set. De Zuid-Hollandse herstelde zich knap en pakte in een mum van tijd het tweede bedrijf.

In de derde set nam de pupil van coach Raemon Sluiter opnieuw een snelle voorsprong. Ze liet Sharapova nog van 5-1 terugkomen naar 5-3, maar maakte het karwei op de service van de Russin vervolgens af.

In de halve eindstrijd wacht Bertens een confrontatie met de Française Caroline Garcia, de huidige nummer zeven van de wereld. Zij was in twee sets te sterk voor de Spaanse Carla Suarez Navarro.

Wozniacki

Bertens, die nooit eerder speelde tegen Sharapova, maakt een uitstekende indruk in Madrid. Eerder in het toernooi rekende ze al af met onder anderen Caroline Wozniacki, de huidige mondiale nummer twee.

Haar zege op Sharapova is al de tiende op gravel. Bertens verloor eind april alleen in de eerste ronde in Stuttgart van de Tsjechische Karolina Pliskova, de nummer zes van de wereld. Daarvoor had ze het toernooi in het Amerikaanse Charleston gewonnen.

Vorig jaar bereikte Bertens al de kwartfinales in Madrid. Ze bereidt zich in Spanje voor op Roland Garros. Dat Grand Slam-toernooi begint op 27 mei.