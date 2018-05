Bertens stunt tegen Wozniacki en treft Sharapova in kwartfinale Madrid

Door de winst plaatste de 26-jarige Bertens zich voor de kwartfinales, waarmee ze haar prestatie van vorig jaar evenaart.

Bertens neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen de Russische Maria Sharapova, die in twee sets te sterk was voor de Française Kristina Mladenovic: 6-3 en 6-4. De Wateringse speelde nog niet eerder tegen Sharapova.

De overwinning op Wozniacki was voor de 26-jarige Bertens al haar negende winst op gravel dit jaar, tegenover slechts één nederlaag.

In Stuttgart verloor ze eind april haar eersterondepartij tegen Karolina Pliskova, de mondiale nummer zes. Daarvoor triomfeerde de beste Nederlandse tennisster op het groene gravel van het toernooi in het Amerikaanse Charleston.

Halep

Bertens en de 27-jarige Wozniacki troffen elkaar drie keer eerder, maar de Nederlandse nummer twintig van de wereld won nog nooit een set. Een van de ontmoetingen was in de derde ronde van de Australian Open in januari, waar de Deense haar eerste Grand Slam won.

De derderondepartij in Madrid betekende de eerste onderlinge confrontatie op gravel, Bertens' favoriete ondergrond. Ze dicteerde het spel vanaf het begin en won de eerste set na een halfuur spelen.

In de tweede set hield ze haar niveau vast en sloeg ze al op haar eerste matchpoint toe. De partij duurde in totaal één uur en één minuut.

Wozniacki zal door de nederlaag niet opschuiven op de wereldranglijst. Bij toernooiwinst had ze de koppositie heroverd op Simona Halep.

Kwartfinale

Bertens had sinds de kwartfinale van Roland Garros in 2016, waarin ze te sterk was voor de toenmalig nummer negen Timea Bacsinszky, niet meer gewonnen van een speelster uit de mondiale top tien.

In 2016 speelde Bertens op het Franse Grand Slam een geweldig toernooi en wist ze de halve finales te bereiken, waarin ze het onderspit dolf tegen Serena Williams. Vorig jaar was de tweede ronde al het eindstation. De komende editie van Roland Garros begint op 27 mei.