Haase kan niet verrassen tegen Goffin, ook Djokovic verliest in Madrid

Haase kon zijn bij vlagen goede spel niet omzetten in een overwinning en dolf na een uur en 23 minuten op het Madrileense gravel het onderspit tegen Goffin, de nummer tien van de wereld en nummer acht van de plaatsingslijst.

Dinsdag had Haase zich nog op overtuigende wijze voor de tweede ronde geplaatst door de 21-jarige Zuid-Koreaan Hyeon Chung te overklassen (6-2 en 6-0). Hij bereikte voor de eerste keer sinds eind maart de tweede ronde van een toernooi en boekte bovendien zijn tweehonderdste zege op ATP-niveau.

De 31-jarige Haase bereidde zich in Madrid voor op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat eind mei op het programma staat. De Nederlander kwam op het Franse gravel nooit verder dan de tweede ronde.

Goffin neemt het in de derde ronde van het toernooi in Madrid op tegen de Brit Edmund, die zich woensdag ontdeed van Djokovic. Eind april bereikte de Belg nog de halve finales van het ATP-toernooi in Barcelona.

Breaks

Haase tankte dinsdag weliswaar het nodige vertrouwen door zijn eenvoudige overwinning op Chung, maar de nummer 44 van de wereld was niet opgewassen tegen het vaste spel van Goffin.

In de eerste set leverden beide spelers meermaals hun opslag in, waardoor het tot diep in de set gelijk opging, maar Goffin plaatste de beslissende break waarmee hij de set met 7-5 naar zich toetrok.

Haase kon in het tweede bedrijf minder weerstand bieden en wist slechts drie punten op de service van Goffin te pakken, waardoor de 27-jarige Belg de tweede set en daarmee ook de partij in zijn voordeel kon beslissen.

Djokovic

Djokovic verloor woensdag eveneens zijn tweederondepartij. De Serviër gaf met zijn nederlaag tegen de 23-jarige Edmund een vervolg aan een teleurstellend seizoen, waarin hij terug is gekomen van een slepende elleboogblessure.

Djokovic staat pas op zes zeges in twaalf wedstrijden in 2018. Na vroege uitschakelingen bij de Masters-toernooien van Indian Wells, Miami en Monte Carlo bleek de nummer twaalf van de wereldranglijst ook in Madrid niet in goede doen.

Hoewel de 30-jarige Djokovic maandag zijn zelfvertrouwen een boost gaf met een overwinning op Kei Nishikori, had hij niet genoeg in te brengen tegen de nummer 22 van de wereld.