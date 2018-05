Serena Williams slaat ook Rome over en is onzeker voor Roland Garros

Eerder zette Williams ook al een streep door het toernooi in Madrid, dat deze week bezig is. Het is niet bekend wat de 23-voudig Grand Slam-winnares, die dit seizoen nog geen enkele keer op gravel speelde, precies mankeert.

Williams beviel in september van haar dochter en maakte eind 2017 haar rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Ze was niet fit genoeg om een maand later haar titel op de Australian Open te verdedigen en kwam dit jaar sowieso slechts sporadisch in actie.

Begin maart reikte ze tot de derde ronde van het toernooi van Indian Wells door onder anderen Kiki Bertens te verslaan en twee weken later in Miami werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka.

In februari deed Williams ook al namens de Verenigde Staten mee aan het Fed Cup-duel met Nederland, maar toen kwam ze alleen in actie in het dubbelspel. Demi Schuurs en Lesley Kerkhove waren in twee sets te sterk voor de Amerikaanse en haar zus Venus.

Wereldranglijst

Williams kwam sinds haar vroege uitschakeling in Miami niet meer in actie, waardoor de voormalige nummer één van de wereld momenteel de 454e plek op de wereldranglijst inneemt.

Roland Garros begint op maandag 21 mei en duurt tot en met zondag 10 juni. Williams won het Grand Slam-toernooi in Parijs in 2002, 2013 en 2015.

Als de Amerikaanse niet fit genoeg is om mee te doen aan Roland Garros, komt ook Wimbledon voor haar in gevaar. Williams won het grastoernooi in Londen, dat van 2 tot 15 juli op het programma staat, al zeven keer en in 2016 voor het laatst.