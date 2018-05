Haase laat Chung met jubileumzege kansloos in eerste ronde Madrid

Haase had slechts 55 minuten nodig om de nummer 21 van de wereld te verslaan en daarmee de tweehonderdste ATP-zege in zijn loopbaan te boeken.

Voor de 31-jarige Nederlander is het de eerste keer sinds eind maart dat hij de tweede ronde bereikt van een ATP-toernooi. In Marrakech, Monte Carlo en Estoril verloor hij direct zijn eerste partij.

In de tweede ronde speelt Haase, die de 44e plek op de wereldranglijst inneemt, tegen David Goffin. De Belgische nummer tien van de wereld had een 'bye' in de eerste ronde.

Haase bereidt zich in Madrid voor op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat eind mei op het programma staat. De Nederlander kwam op het Franse gravel nooit verder dan de tweede ronde.

Chung

In Madrid tankte Haase alvast het nodige vertrouwen door simpel af te rekenen met Chung, die in januari op de Australian Open nog de halve finales bereikte en zich vorige week op het graveltoernooi in München eveneens bij de laatste vier voegde.

Chung herstelde zich in de eerste set aanvankelijk goed door een break van Haase ongedaan te maken, maar de Zuid-Koreaan had verder weinig in te brengen en verloor het eerste bedrijf met 6-2.

In de tweede set gaf de sterke Haase geen enkele game meer weg, waardoor hij zich binnen het uur voor de tweede ronde plaatste.