Djokovic doet vertrouwen op met zege op Nishikori in eerste ronde Madrid

Het werd 7-5 en 6-4. Het was voor twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic, die zoekende is naar zijn vorm, pas de zesde overwinning in zijn elf partijen van 2018.

In de volgende ronde neemt Djokovic, als tiende geplaatst in Madrid, het op tegen de winnaar van het onderonsje tussen Daniil Medvedev uit Rusland en de Brit Kyle Edmund.

Djokovic werd het laatste jaar geplaagd door een elleboogblessure. Na zijn verrassende uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open begin dit jaar liet de voormalig nummer één van de wereld zich opereren aan die kwetsuur en in maart keerde hij terug op de baan.

Zijn rentree verliep alles behalve succesvol, want de huidige nummer twaalf van de wereld werd bij de Masterstoernooien van Indian Wells, Miami en Monte Carlo snel uitgeschakeld en in Barcelona strandde hij onlangs al in de eerste ronde.

De Serviër nam recent bovendien afscheid van coaches Andre Agassi en Radek Stepanek. Hij bereidt zich nu dus voor op Roland Garros. Het Grand Slam-toernooi dat hij in 2016 won begint op 21 mei.