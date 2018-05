Bertens op overtuigende wijze naar laatste zestien in Madrid

Bertens had slechts een uur en een kwartier nodig om zich op het Spaanse gravel te ontdoen van de nummer zeventien van de wereld. Sevastova sloeg op 5-3 in de tweede set nog wel een matchpoint weg, maar dat bleek uitstel van executie.

De eerste set ging in minder dan een half uur naar Bertens, die liefst drie breakpoints verzilverde. In het tweede bedrijf liep de Nederlandse al snel uit naar een 5-2 voorsprong, waarna ze de wedstrijd even later in haar voordeel besliste met een lovegame.

In de eerste ronde had de 26-jarige Bertens, die begin april het toernooi in Charleston won en vorige week direct werd uitgeschakeld in Stuttgart, zaterdag al afgerekend met de Griekse Maria Sakkari.

Wozniacki

In de achtste finales van het toernooi in Madrid neemt ze het op tegen de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki. De Deense versloeg de Australische Ashleigh Bartley in drie sets: 6-2, 4-6 en 6-4.

Vorig jaar reikte Bertens tot de kwartfinales in Madrid, waarin uitgerekend Sevastova in twee sets te sterk was. Net als in 2017 bereidt de Nederlandse zich in Spanje voor op Roland Garros, dat op 21 mei begint.

In 2016 slaagde Bertens er op het Franse gravel in de halve finales te bereiken, waarin ze het onderspit dolf tegen Serena Williams. Vorig jaar strandde de beste Nederlandse tennisster al in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi.