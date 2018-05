Bertens zonder setverlies naar tweede ronde in Madrid

Bertens had anderhalf uur nodig om af te rekenen met de Griekse nummer 42 van de wereld, die vorige week in Istanbul nog de halve finales haalde door Arantxa Rus te verslaan.

Voor de 26-jarige Bertens, die begin april het toernooi in Charleston won, is haar zege in Madrid een opsteker nadat ze vorige week al in de eerste ronde werd uitgeschakeld in Stuttgart.

De Nederlandse knokte zich in de eerste set tegen Sakkari knap terug van een 1-4-achterstand door vijf games op rij te pakken. In het tweede bedrijf had ze aan één break genoeg om de set, en daarmee de zege, naar zich toe te trekken.

Roland Garros

Bertens, die de twintigste plek inneemt op de wereldranglijst, treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de Letse Anastasija Sevastova en een speelster uit het kwalificatietoernooi.

Vorig jaar reikte Bertens tot de kwartfinales in Madrid, waar ze zich voorbereidt op Roland Garros. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint op 21 mei.

In 2016 slaagde Bertens op het Franse gravel erin de halve finales te bereiken, waarin ze het onderspit dolf tegen Serena Williams. Vorig jaar strandde de beste Nederlandse tennisster al in de tweede ronde.