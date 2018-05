Federer maakt in juni rentree op grastoernooi van Stuttgart

Het ATP-toernooi van Stuttgart staat van 11 tot 17 juni op de agenda. Federer verloor er vorig jaar in de achtste finales van Tommy Haas en strandde een jaar eerder in de halve finales tegen Dominic Thiem.

De Zwitser kwam eind maart in Miami voor het laatst in actie. Na zijn nederlaag in de tweede ronde tegen Thanasi Kokkinakis kondigde hij aan om net als in 2017 een pauze in te lassen en niet in actie te komen op Roland Garros.

Stuttgart is het eerste toernooi voor de 36-jarige Federer in aanloop naar Wimbledon, waar hij zijn titel verdedigt.

Dit jaar won Federer de Australian Open en het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Verder speelde hij alleen in Miami en Indian Wells, waar hij in de finale moest buigen voor Juan Martin del Potro.

Het ATP-toernooi in Stuttgart valt dit jaar samen met het Ricoh Open in Rosmalen.