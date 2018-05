Haase ook in Estoril in eerste ronde onderuit

De afgelopen weken verloor Haase ook al in Marrakech en Monte Carlo in de eerste ronde en in Miami kwam hij niet verder dan de tweede ronde. Ondanks de mindere resultaten steeg de de 31-jarige Nederlander op de maandag verschenen wereldranglijst wel een plaatsje van 44 naar 43.

Door zijn nederlaag rest voor Haase het dubbelspel in Estoril. Hij vormt een koppel met landgenoot Matwé Middelkoop.

De geboren Hagenaar heeft nog enkele weken om in vorm te komen voor Roland Garros, dat op zondag 27 mei begint. Vorig jaar kwam Haase in Parijs tot de tweede ronde.

Favoriet

In Estoril was Haase tegen de negen jaar jongere Norrie op papier de favoriet, maar daar was in de eerste set weinig van te merken. Het stond al snel 4-0 voor de nummer 103 van de wereldranglijst, die pas een jaar prof is. Haase knokte zich nog wel iets terug, maar verloor de set alsnog met 4-6.

In de tweede set had Haase aan een vroege break voldoende (6-3) om een derde set af te dwingen. Hij kreeg in het tweede bedrijf niet eens een breakpoint tegen.

Toch ging het nog mis voor Haase, die bij 2-1 gebroken werd en Norris zag uitlopen naar 4-1. Op 5-2 werkte Haase meerdere matchpoints weg en won de game, maar daarna maakte Norris het alsnog af (3-6).