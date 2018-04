Bertens na tien maanden terug in top twintig wereldranglijst

De 26-jarige Bertens, die op het Duitse gravel verloor van voormalig nummer één Karolina Pliskova, profiteert ervan dat de Française Kristina Mladenovic (van 20 naar 22) aardig wat punten kwijtraakte.

De hoogste positie ooit van Bertens is de achttiende plek een klein jaar geleden. Ze vloog er vervolgens al in de tweede ronde van Roland Garros uit, waardoor ze lange tijd niet meer in de buurt kwam van de top twintig.

Het wordt een zware klus voor Bertens om haar beste ranking op korte termijn te verbeteren. De Wateringse speelt de komende weken weliswaar louter op gravel, haar favoriete ondergrond, maar ze heeft ook veel punten te verdedigen. Vorig jaar pakte ze in mei de titel in Nürnberg, kwam ze in Madrid tot de kwartfinales en haalde ze in Rome de laatste vier.

Rus

Arantxa Rus deed ook goede zaken op de maandag verschenen WTA-ranking, die nog altijd wordt aangevoerd door Simona Halep. De 27-jarige Monsterse, afgelopen week kwartfinaliste in Istanbul, steeg van de 123e naar de 109e plaats. Ze passeerde Richel Hogenkamp, die zakte van de 110e naar de 121e plek.

Bij de mannen steeg Robin Haase een plaats. De geboren Hagenaar is nu de nummer 42 op de ATP-ranking. In de top tien veranderde niets en dus staat Rafael Nadal, die zondag voor de elfde keer het toernooi van Barcelona won, nog altijd bovenaan.