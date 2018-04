Nadal rekent simpel af met Tsitsipas en verovert elfde titel in Barcelona

Nadal rekende in een uur en negentien minuten af met de pas 19-jarige Tsitsipas, die de 63e plaats op de wereldranglijst inneemt: 6-2 en 6-1.

De 31-jarige Nadal forceerde op 2-1 de eerste break van de partij en gunde Tsitsipas, die zijn eerste ATP-finale speelde, daarna nog een game in de openingsset. In het tweede bedrijf liep de Spanjaard razendsnel uit naar 4-0 en sloeg even later op zijn derde matchpoint toe.

Nadal schreef het toernooi in Barcelona sinds zijn zijn eerste toernooizege in 2005 alleen in 2014 en 2015 niet op zijn naam. In die jaren ging de titel naar Kei Nishikori.

Monte Carlo

Het is niet de eerste keer dat hij een graveltoernooi voor de elfde keer wint, want vorig weekend was hij in Monte Carlo al voor de elfde keer op rij de sterkste. Nadal schreef in Monaco geschiedenis met zijn 'Undecima', want hij was de eerste speler in de open era die een specifiek toernooi elf keer won.

Hij won bovendien al 46 sets op rij op gravel, zijn favoriete ondergrond. Zaterdag boekte de zestienvoudig Grand Slam-winnaar in de halve eindstrijd tegen David Goffin alweer zijn vierhonderdste overwinning op het gemalen baksteen.

Nadal is terug van een periode waarin hij door verschillende blessures een aantal toernooien moest laten schieten. Hij werkt toe naar Roland Garros, dat over een maand begint. Hij won het Grand Slam-toernooi in Parijs al tien keer en gaat dus ook daar voor zijn elfde titel.

Rojer

In het dubbelspel greep Jean-Julien Rojer naast de titel in Barcelona. De 36-jarige Nederlander verloor met Aisam-Ul-Haq Qureshi in de finale van de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez: 7-6 (5), 6-4.

Rojer vormt normaal gesproken een vast koppel met Horia Tecau uit Roemenië, maar in Barcelona stond hij weer eens aan de zijde van zijn oude dubbelpartner Qureshi uit Pakistan. Eerder dit jaar had de dubbelspecialist met Tecau de titel gepakt in Dubai.

In Boedapest kwam Matwé Middelkoop ook net naast de dubbeltitel. De 34-jarige Brabander verloor met zijn Argentijnse gelegenheidspartner Andres Molteni in de finale van de Brit Dominic Inglot en Franko Skugor uit Kroatië. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-6 (8), 1-6, 8-10.

Bij de vrouwen boekte Karolina Pliskova haar tiende toernooizege op de WTA Tour. De Tsjechische zegevierde op het gravel in Stuttgart door de Amerikaanse Coco Vandeweghe in de finale te verslaan: 7-6 (2), 6-4. Het betekende voor de nummer zes van de wereld haar eerste titel dit jaar.