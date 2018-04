Nadal neemt tegen Goffin voorlaatste horde naar elfde titel in Barcelona

In de eerste set nam Goffin een break voorsprong, maar die hield hij niet lang vast. De Belg maakte in de tweede set maar dertien punten.

Nadal heeft deze week in Barcelona nog geen set verloren. In vier duels stond de nummer één van de wereld pas 21 games af. In de finale neemt hij het op tegen de 19-jarige Griek Stefanos Tsitsipas, die eveneens nog zonder setverlies is.

De partij tegen Goffin betekende voor Nadal alweer zijn vierhonderdste overwinning op gravel, zijn favoriete ondergrond. Bovendien won de zestienvoudig Grand Slam-winnaar al 44 sets op rij op het gemalen baksteen.

Monte Carlo

Het is niet de eerste keer dat Nadal een graveltoernooi voor de elfde keer kan winnen, want vorig weekend was hij in Monte Carlo al voor de elfde keer op rij de beste.

Hij schreef in Monaco geschiedenis met zijn 'Undecima', want hij was de eerste speler in de open era die een specifiek toernooi elf keer won.

In Barcelona was de mondiale nummer één sinds zijn eerste toernooiwinst in 2005 alleen in 2014 en 2015 niet de beste. In die jaren ging de titel naar Kei Nishikori.

Nadal is terug van een periode waarin hij door verschillende blessures een aantal toernooien moest laten schieten. Hij werkt toe naar Roland Garros, dat over een maand begint. Hij won het Grand Slam-toernooi in Parijs al tien keer en gaat dus ook daar voor zijn elfde titel.