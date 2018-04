Titelverdediger Nadal naar halve finales in Barcelona na zege op Klizan

Nadal had alleen in de tweede set moeite met Klizan, die in de tweede ronde Novak Djokovic versloeg. De Spanjaard won in één uur en 47 minuten met 6-0 en 7-5.

Nadat de 31-jarige Nadal de eerste set in iets meer dan een halfuur naar zich toe had getrokken, kwam Klizan in het tweede bedrijf direct een break voor.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar poetste die break in de tiende game weer weg en gunde de mondiale nummer 140 vervolgens geen game meer. Op zijn tweede matchpoints maakte hij het karwei af.

In de halve eindstrijd staat Nadal, die het toernooi in Barcelona al tien keer op zijn naam schreef, tegenover David Goffin. De Belg ontdeed zich met 6-7 (3), 6-2, 6-2 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Dimitrov

De andere halve finale gaat tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Tsitsipas verraste eerder op vrijdag de als derde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem met 6-3 en 6-2.

Carreno Busta was in zijn kwartfinales met 6-3 en 7-6 (4) te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer twee van de plaatsingslijst in Barcelona.