Nadal plaatst zich met speels gemak voor kwartfinales in Barcelona

De 31-jarige Nadal kon al na slechts een uur en twintig minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de drie jaar oudere Garcia Lopez.

Nadal was in de eerste set ijzersterk op zijn eigen opslag en had aan twee breaks bij 2-1 en 4-1 voldoende om het eerste bedrijf naar zich toe te trekken.

De nummer één van de wereld trok die lijn in het begin van de tweede set moeiteloos door, maar liet halverwege de teugels wat vieren.

Nadal verspeelde bijna een 4-0 voorsprong, maar was bij 4-3 weer op tijd bij de les en maakte het een game later met nog maar weer eens een break alsnog gedecideerd af.

De titelverdediger en tienvoudig eindwinnaar neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Slowaak Martin Klizan, die de Spanjaard Feliciano Lopez klopte (6-1 en 6-4) en in de tweede ronde ook al de bedwinger was van Novak Djokovic (6-2, 1-6 en 6-3).

Thiem

Dominic Thiem bereikte eerder op donderdag eveneens de kwartfinales. De Oostenrijker rekende in ook al straight sets af met de Slowaak Jozef Kovalik: 7-6 (5) en 6-2.

Thiem kruist in de kwartfinales de degens met de Griek Stefanos Tsitsipas, die de Spanjaard Albert Ramos Vinolas verraste: 6-4 en 7-5.

Grigor Dimitrov schaarde zich met flink wat meer moeite onder de laatste acht. De Bulgaar had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Tunesiër Malek Jaziri: 7-5, 3-6 en 7-6 (8).

Dimitrov werkte in de belissende tiebreak in de derde set twee matchpoints weg en sloeg uiteindelijk bij 9-8 zelf wel genadeloos toe.

Dimitrov stuit in de kwartfinales op de Spanjaard Pablo Carreno Busta, die de Fransman Adrian Mannarino opzij zette: 6-2, 4-6 en 7-6 (6).