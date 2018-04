Dimitrov ontsnapt tegen Jaziri en plaatst zich voor kwartfinales Barcelona

Met de overwinning geeft Dimitrov een vervolg aan zijn goede start van het gravelseizoen. De 26-jarige Bulgaar behaalde vorige week op het Masterstoernooi van Monte Carlo al de halve finale, waarin hij werd uitgeschakeld door latere toernooiwinnaar Rafael Nadal.

Het derderondeduel in Barcelona was al de tweede ontmoeting tussen Dimitrov en Jaziri in 2018. In februari was de Tunesiër, die 88e staat op de wereldranglijst, in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Dubai verrassend de sterkste, waarna hij zelfs doordrong tot de halve finales.

Dimitrov begon ook dit keer niet al te sterk aan de wedstrijd, maar won de eerste set wel met 7-5. Het tweede bedrijf gaf de nummer twee van de plaatsingslijst daarentegen met een slordige laatste servicegame weg aan de 34-jarige Jaziri. De derde set liep uit op een tiebreak, waarin Dimitrov twee matchpoints wegwerkte en bij 9-8 zelf toesloeg.

Thiem

In de kwartfinales in Barcelona treft Dimitrov, vorig jaar winnaar van de ATP Finals, de Spanjaard Pablo Carreno Busta of Adrian Mannarino uit Frankrijk.

Eerder op donderdag plaatsten onder meer Dominic Thiem en Martin Klizan, die in de tweede ronde Novak Djokovic naar huis stuurde, zich al voor de kwartfinales, die vrijdag gespeeld worden.