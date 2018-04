Rus verslaat Kovinic en bereikt kwartfinales in Istanbul

De overwinning betekent de eerste kwartfinaleplek voor Rus, die 123e staat op de wereldranglijst, sinds november. Toen verloor ze de finale van het WTA-toernooi van Taipei van de Zwitserse Belinda Bencic.

Vorige maand behaalde Rus nog wel bijna de laatste acht in Acapulco, maar moest ze na een onbenut matchpoint haar meerdere erkennen in regerend US Open-kampioene Sloane Stephens.

Op het Turkse gravel stuntte de Westlandse in de eerste ronde al met een overtuigende overwinning op de als vierde geplaatste Shuai Zhang (6-3 en 6-2). In de kwartfinales treft Rus de winnares van de partij tussen de Servische Aleksandra Krunic, nummer 53 van de wereld, en de Griekse Maria Sakkari, die 48e staat.

Het tweederondeduel van Rus was haar eerste confrontatie ooit met Kovinic, die twee plaatsen hoger staat. De 23-jarige Montenegrijnse, in 2016 finaliste in Istanbul, kwam goed uit de startblokken. Ze dicteerde tegen Rus en pakte de set zonder veel problemen met 6-2.

Na het setverlies krikte de 27-jarige Rus haar niveau op en was ze in staat het tij te keren. Ze verloor nog maar twee games in de laatste twee sets en pakte zo alsnog overtuigend de zege.

Roland Garros

Met haar zeges op het gravel in Istanbul laat Rus zien dat ze in vorm is richting Roland Garros. Omdat ze 123e op de wereldranglijst staat, moet ze waarschijnlijk via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Parijs zien te bereiken. In 2012 haalde de linkshandige speelster al eens de vierde ronde van Roland Garros, mede door een overwinning Julia Görges.

Kiki Bertens, in 2016 halvefinaliste op Roland Garros, is wel direct geplaatst voor het hoofdtoernooi. De huidige nummer 21 nam deze week deel aan het WTA-toernooi in Stuttgart, maar verloor in de eerste ronde van Karolina Pliskova.

De kwalificaties van de tweede Grand Slam van het jaar starten op 21 mei, het hoofdtoernooi een kleine week later (27 mei).