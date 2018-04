Nadal naar derde ronde Barcelona, ploeterende Djokovic al onderuit

Nadal rekende in twee sets af met zijn landgenoot Roberto Carballes Baena. De nummer één van de wereld zette de mondiale nummer 77 met 6-4 en 6-4 opzij.

De overwinning betekende voor de 31-jarige Nadal een goed vervolg nadat hij afgelopen weekend voor de elfde keer in zijn loopbaan het Masterstoernooi van Monte Carlo op zijn naam schreef. Hij schreef geschiedenis met zijn 'Undecima', want hij is de eerste speler in de open era die een specifiek toernooi elf keer won.

In Barcelona jaagt gravelspecialist Nadal, die in de eerste ronde een bye had, ook op zijn elfde eindzege. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar was sinds zijn eerste toernooiwinst op het Spaanse gravel in 2005 alleen in 2014 en 2015 niet de beste. In die jaren ging de titel naar Kei Nishikori.

De Japanner overleefde woensdag de tweede ronde niet, want hij moest na de eerste set met een blessure opgeven tegen Guillermo Garcia-Lopez. De Spanjaard is in de achtste finales de tegenstander van zijn landgenoot Nadal.

Nadal is terug van een periode waarin hij door verschillende blessures een aantal toernooien moest laten schieten. Hij werkt toe naar Roland Garros, dat op 27 mei begint.

Djokovic

Djokovic strandde in tegenstelling tot Nadal al in de tweede ronde in Barcelona. De voormalige nummer één kwam in een driesetter tekort tegen Martin Klizan (6-2, 1-6 en 6-3).

De nederlaag tegen de Slowaak is al het vijfde verlies van de 30-jarige Djokovic in tien partijen in 2018. Vorige week verloor hij in de derde ronde van het Masterstoernooi van Monte Carlo van Dominic Thiem, waarna hij een wildcard voor Barcelona kreeg. In de eerste ronde in de Spaanse stad had hij net als Nadal een bye.

Zijn nederlaag tegen Klizan duidt erop dat de Serviër een maand voor de start van Roland Garros nog altijd niet de oude is. In 2016 pakte hij de titel in Parijs.

Djokovic begon dramatisch tegen Klizan, die 140e op de wereldranglijst staat. In de eerste game werd hij al gebroken. Na zelfs een dubbele break voorsprong te hebben gepakt, serveerde Klizan de eerste set uit: 6-2. In de tweede set herpakte de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar zich (6-1), maar dat niveau hield hij niet vast.

De eerste zeven games van die set verliepen zonder breaks, waarna Klizan in de slotfase de sterkste bleek (6-3). Na vier nederlagen was het de eerste keer dat de 28-jarige Slowaak, in 2016 winnaar van het ABN Amro-toernooi, van Djokovic won. In de volgende ronde komt Klizan uit tegen Feliciano Lopez.

Thiem

Thiem, de nummer zeven van de wereld, ging wel door naar de derde ronde. Hij won van de Spanjaard Jaume Munar: 7-6 (8) en 6-1. De als tweede geplaatste Grigor Dimitrov kende geen moeite in zijn tweederondepartij tegen Gilles Simon. Met 6-2 en 6-1 schaarde ook hij zich bij de laatste zestien.