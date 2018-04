Djokovic in tweede ronde Barcelona onderuit tegen Klizan

De nederlaag tegen de Slowaak is al het vijfde verlies van de 30-jarige Djokovic in tien partijen in 2018. Vorige week verloor hij in de derde ronde van het Masterstoernooi van Monte Carlo van Dominic Thiem, waarna hij een wildcard kreeg voor Barcelona. In de eerste ronde in de Spaanse stad had hij een bye.

Zijn nederlaag tegen Klizan duidt erop dat de Serviër een maand voor de start van Roland Garros nog altijd uit niet de oude is. In 2016 pakte hij de titel in Parijs.

Djokovic begon dramatisch tegen Klizan, die 140e staat op de wereldranglijst. In de eerste game werd hij al gebroken. Na zelfs een dubbele break voorsprong te hebben gepakt, serveerde Klizan de eerste set uit: 6-2.

In de tweede set herpakte de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar zich. In minder dan een half uur trok Djokovic het bedrijf met 6-1 naar zich toe, maar dat niveau hield hij niet vast in de derde en beslissende set.

De eerste zeven games van die set verliepen op service, waarna Klizan in de slotfase de sterkste bleek (6-3). Na vier nederlagen was het de eerste keer dat de 28-jarige Klizan, in 2016 winnaar van het ABN Amro-toernooi, won van Djokovic. In de volgende ronde komt Klizan uit tegen Feliciano Lopez.

Thiem

Eerder woensdag gaf Kei Nishikori, vorige week in Monaco nog verliezend finalist tegen Rafael Nadal, op tegen Guillermo Garcia-Lopez. De Spanjaard had net de eerste set met 6-3 gewonnen toen de Japanner de strijd staakte.

Thiem, de nummer zeven van de wereld, ging wel door naar de derde ronde. Hij won van de Spanjaard Jaume Munar: 7-6 (8) en 6-1.

De als tweede geplaatste Grigor Dimitrov kende geen moeite in zijn tweede ronde partij tegen Gilles Simon. Met 6-2 en 6-1 schaarde ook hij zich bij de laatste zestien.

Titelverdediger Nadal staat momenteel op de baan tegen zijn landgenoot Roberto Carballes Baena.