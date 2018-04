Rus verrast met zege op Zhang, Bertens strandt direct in Stuttgart

Rus (27) was op het gravel in Istanbul in twee sets en een kleine anderhalf uur te sterk voor de als vierde geplaatste Shuai Zhang: 6-2 en 6-3. De Nederlandse staat bijna honderd plaatsen lager op de wereldranglijst dan de 29-jarige Chinese (123e om 30e).

Rus, die zich in Turkije via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi, boekte haar eerste zege op de WTA Tour sinds eind februari, toen ze in het Mexicaanse Acapulco in de eerste ronde afrekende met de Amerikaanse Kayla Day. Een ronde later was US Open-winnares Sloane Stephens te sterk voor de Westlandse.

In de tweede ronde in Istanbul neemt Rus het op tegen een andere qualifier. Danka Kovinic uit Montenegro won in twee sets van de Rusissche Anna Kalinskaya.

Bertens

In Stuttgart moest Bertens in minder dan een uur haar meerdere erkennen in Pliskova: 6-2 en 6-2.

De als vijfde geplaatste Tsjechische, die op de wereldranglijst vijftien plaatsen hoger staat dan de Zuid-Hollandse (6e om 21e), was zeer dominant in haar opslaggames. Ze won op de Duitse indoorbaan liefst 35 van de 48 punten op eigen service.

Desondanks kreeg Bertens nog drie breakpoints, maar die wist de pupil van Raemon Sluiter niet te benutten. Pliskova (26) ging een stuk beter om met haar kansen. De negenvoudig toernooiwinnares op de WTA Tour sloeg toe op vier van haar vijf mogelijkheden om de Nederlandse te breken.

Roland Garros

Bertens kende ruim twee weken geleden nog de perfecte start van haar gravelseizoen door het toernooi in het Amerikaanse Charleston te winnen.

De Wateringse rekende op weg naar haar vijfde toernooizege op de WTA Tour af met onder anderen de Amerikaanse Madison Keys en de Duitse Julia Görges.

De 26-jarige Bertens bereidt zich voor op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat op 27 mei van start gaat in Parijs en waar ze in 2016 verrassend de halve finales bereikte.