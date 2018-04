Nadal vindt elfde titel op Masters in Monte Carlo ongelooflijk

"Natuurlijk is dit een speciale dag voor mij. Het betekent heel veel voor me om hier opnieuw te winnen", zei Nadal zondag bij de prijsuitreiking. "Het is ongelooflijk om hier voor de elfde keer te winnen. Ik besef het nog niet echt."

Nadal schreef geschiedenis met zijn 'Undecima', want hij is de eerste tennisser in het open era die een specifiek toernooi elf keer weet te winnen. De Spanjaard is ook de enige die tien eindzeges boekte op een bepaald toernooi: op Roland Garros en het ATP-toernooi van Barcelona.

De Mallorcaan speelde in Monaco pas zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij in de kwartfinale moest opgeven. Door verschillende blessures kwam hij behoudens een optreden in de Davis Cup sindsdien niet meer in actie.

Geëvenaard

Nadal denkt dat zijn record in de toekomst geëvenaard kan worden, of zelfs verbeterd. "Ik zeg altijd hetzelfde: als ik het kan, dan kan iemand anders het ook. Maar het is erg moeilijk."

"Je moet heel veel jaar op rij foutloos zijn en geen pech hebben. Ik heb best wel eens pech gehad in mijn carrière, maar nooit in deze week."

Nadal pakte in Monte Carlo ook nog een nieuw record. Hij schreef voor de 31e keer een Masterstoernooi op zijn naam. Tot vorige week deelde met Novak Djokovic het record van dertig Masterstitels.

Totaal aantal zeges ATP Masterstoernooien 1. Rafael Nadal (Spanje) - 31

2. Novak Djokovic (Servië) - 30

3. Roger Federer (Zwitserland) - 27

4. André Agassi (Verenigde Staten) - 17

5. Andy Murray (Groot-Brittannië) - 14

Afscheid

Met zijn 31 jaar heeft Nadal nog enkele jaren voor de boeg om het record scherper te stellen. "Ik besef dat deze carrière niet eeuwig gaat duren", zei de zestienvoudig Grand Slam-winnaar. "De dag waarop ik afscheid moet nemen is nu dichterbij dan tien jaar geleden. Maar dat is niet iets om me nu al zorgen over te maken."

"Ik probeer van elke dag te genieten en met veel passie en energie te spelen, zo lang als ik kan. Ik ben gelukkig als ik kan tennissen, dat is alles."

Nadal hoopt deze week voor de elfde keer het toernooi van Barcelona te winnen. Hij heeft een bye voor de eerste ronde. Roland Garros begint dit jaar op 27 mei.