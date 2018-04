Nadal verslaat Nishikori en pakt elfde toernooizege in Monte Carlo

Op het gravel werd het 6-3 en 6-2 voor de Spanjaard. De laatste twee edities van het Masterstoernooi op het Monegaskische gravel werden gewonnen door Nadal.

Hij was tussen 2005 en 2012 ook al acht keer op rij de beste was in Monte Carlo. Vijf jaar geleden verloor hij de finale van Novak Djokovic.

Voor Nadal was het zijn tiende zege in het twaalfde duel met Nishikori. Beide spelers kwam elkaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 voor de laatste keer tegen. De Japanner zegevierde toen in drie sets en veroverde daarmee olympisch brons.

Nishikori liet de kans lopen om voor de eerste keer sinds 2015 een toernooi op gravel winnen. Drie jaar geleden was de huidige nummer 36 van de wereld, die net als Nadal terug is na lang blessureleed, de sterkste in Barcelona.