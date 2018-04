Nadal verslaat Nishikori en pakt elfde toernooizege in Monte Carlo

Op het gravel werd het 6-3 en 6-2 voor de Spanjaard. De laatste twee edities in Monaco werden ook al gewonnen door de 31-jarige Nadal.

Hij was tussen 2005 en 2012 ook al acht keer op rij de beste was in Monte Carlo. Vijf jaar geleden verloor hij de finale van Novak Djokovic.

Voor Nadal was het zijn tiende zege in het twaalfde duel met Nishikori. Beide spelers kwam elkaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 voor de laatste keer tegen. De Japanner zegevierde toen in drie sets en veroverde daarmee olympisch brons.

Nishikori liet de kans lopen om voor de eerste keer sinds 2015 een toernooi op gravel winnen. Drie jaar geleden was de huidige nummer 36 van de wereld, die net als Nadal terug is na lang blessureleed, de sterkste in Barcelona.

Roland Garros

Begin deze maand nam Nadal de eerste plaats op de wereldranglijst - zonder zelf in actie te komen - officieel weer over van Roger Federer, die vroegtijdig werd uitgeschakeld in Miami.

Twee weken geleden maakte de zestienvoudig Grand Slam-winnaar na zijn blessures zijn rentree in de Davis Cup namens Spanje. Hij werkt toe naar Roland Garros, dat eind mei begint. Nadal won de Franse Grand Slam al tien keer.