Fed Cup-team verliest van Australië en degradeert uit Wereldgroep

Het team van captain Paul Haarhuis ging in de play-off tegen Australië met 4-1 onderuit. De nederlaag was een feit toen Quirine Lemoine in het vierde enkelspel verloor van Daria Gavrilova: 6-3 en 6-2.

Eerder op de dag moest Lesley Kerkhove in het Australische Wollongong ook buigen voor Ashleigh Barty. De Nederlandse nummer 210 van de wereld had weinig in te brengen tegen de Australische nummer 19 en verloor in twee sets: 6-4 en 6-2.

Kerkhove, die net als Lemoine dit weekend debuteerde in de Fed Cup, verraste zaterdag nog met een overwinning op Samantha Stosur.

In het afsluitende dubbelspel, dat alleen voor de statistieken was, verloren Demi Schuurs en Kerkhove van Destanee Aiava en Gavrilova: 6-3 en 6-2.

Bertens

De Nederlandse equipe speelde de enkelspelen met Kerkhove en Lemoine omdat de vaste waarden Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus hadden afgezegd voor het Fed Cup-duel in Australië. De ontmoeting aan de andere kant van de wereld paste niet in hun schema.

Doordat het Nederlandse team louter uit speelsters bestond die buiten de top tweehonderd staan op de wereldranglijst, gold Australië vooraf als grote favoriet voor de ontmoeting op de indoorbaan in Wollongong. De Australische captain Alicia Molik kon met Barty (19), Gavrilova (24) en Stosur (58) beschikken over drie speelsters uit de mondiale top-60.

Het team van Paul Haarhuis komt door de degradatie volgend jaar in actie in Wereldgroep 2 en kan dan weer promotie afdwingen naar het hoogste niveau.