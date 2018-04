Nadal treft Nishikori in jacht op tiende toernooizege in Monte Carlo

Nadal was binnen een uur en 36 minuten klaar met Dimitrov. De Bulgaarse nummer vier van de plaatsingslijst wist slechts vijf games af te snoepen van de aanvoerder van de ATP-ranglijst: 6-4 en 6-1.

De laatste twee edities van het Masterstoernooi op het Monegaskische gravel werden gewonnen door Nadal, die tussen 2005 en 2012 ook al acht keer op rij de beste was in Monte Carlo. Vijf jaar geleden verloor hij de finale van Novak Djokovic.

Op weg naar de finale van deze editie had de Spaanse hardhitter, die zijn rentree viert na een langdurige bovenbeenblessure, zich ook al ontdaan van achtereenvolgens de Sloveen Aljaz Bedene, de Rus Karen Khachanov en Oostenrijker Dominic Thiem.

Dimitrov wist in zijn elf eerdere ontmoetingen met Nadal pas één keer te winnen van Nadal. De Bulgaarse nummer vijf van de wereld triomfeerde alleen in Shanghai in 2016.

Nishikori

Nishikori staat voor de eerste keer in zijn loopbaan in de finale van het Masterstoernooi in Monte Carlo. De Japanner rekende na twee uur en 13 minuten af met Zverev: 3-6, 6-3 en 6-4.

De 28-jarige Nishikori richtte zich knap op na het verlies van de eerste set door het tweede bedrijf te winnen, waarna het in de derde set lang gelijk op ging tussen hem en de 21-jarige Duitser.

Op 4-4 maakte Nishikori het verschil door Zverev te breken, waarna de nummer 36 van de wereld na een lange game de wedstrijd in zijn voordeel besliste.

Nishikori kan voor de eerste keer sinds 2015 een toernooi op gravel winnen. Drie jaar geleden toonde hij zich de sterkste in Barcelona.