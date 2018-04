Fed Cup-team na eerste twee enkelpartijen knap op 1-1 tegen Australië

Kerkhove rekende in de nacht van vrijdag op zaterdag knap af met Samantha Stosur. De 26-jarige Zeeuwse had iets meer dan anderhalf uur nodig tegen de voormalige nummer vier van de wereld: 7-5, 7-6 (1).

Debutante Lemoine slaagde er vervolgens niet in om de voorsprong te verdubbelen. De 26-jarige speelster uit Woerden had weinig in te brengen tegen Ashleigh Barty. Na een uur en tien minuten spelen was het 6-0 en 6-2 op het tapijt in Wollongong.

Voor Kerkhove was het haar eerste Fed Cup-optreden in het enkelspel en daarin wist ze meteen te stunten tegen de 34-jarige Stosur, die in 2011 de US Open op haar naam schreef.

"We zijn de underdog in deze wedstrijd, en het is leuk om de underdog te spelen", zegt de nummer 210 van de wereld op de site van de Fed Cup. "Ik speelde zonder druk. Ik heb niet nagedacht en gewoon gespeeld. Dat werkte erg goed vandaag."

Wereldgroep

Nederland en Australië maken in een play-off uit wie volgend seizoen uitkomt in de Wereldgroep van de Fed Cup. De formatie van captain Paul Haarhuis werd daarin eerder dit jaar uitgeschakeld door de Verenigde Staten (3-1).

Haarhuis kan in Wollongong niet beschikken over onder anderen Kiki Bertens, Richel Hogenkamp en Arantxa Rus. Dat trio stelde zich niet beschikbaar, omdat het niet in hun gravelseizoen past. Bovendien ontbreekt de geblesseerde Michaëlla Krajicek.

Daardoor bestaat het Nederlandse team, dat wordt gecompleteerd door Indy de Vroome en Demi Schuurs, louter uit spelers die ver buiten de top honderd van de WTA-ranglijst staan.