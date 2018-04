Tienvoudig winnaar Nadal overtuigend naar halve finales in Monte Carlo

De Oostenrijker was nog vol goede moed aan de kwartfinale van het graveltoernooi begonnen, na zijn knappe zege op Novak Djokovic in de derde ronde. Hij was echter niet opgewassen tegen Nadal op diens favoriete ondergrond.

Nadal pakte de eerste games van de partij en kwam zo op een 6-0 en 3-0 voorsprong. Vervolgens wist Thiem, de nummer zeven van de wereldranglijst, tweemaal zijn opslagbeurt te behouden.

Nadal maakte het vervolgens op de service van zijn tegenstander af. Beide spelers stonden slechts één uur en tien minuten op de baan.

Halve finale

De nummer één van de wereld was eerder deze week te sterk voor de de Sloveen Aljaz Bedene (6-1, 6-3) en de Rus Karen Khachanov (6-3 en 6-2). Nadal maakte deze maand zijn rentree in de Davis Cup na een langdurige absentie door een bovenbeenblessure.

Op weg naar zijn elfde toernooizege in Monte Carlo moet Nadal in de halve finale afrekenen met Grigor Dimitrov. De als vierde geplaatste Bulgaar won vrijdag in twee sets van de Belg David Goffin: 6-4 en 7-6 (5).

Ook de nummers twee en drie van de plaatsingslijst zijn nog actief op het prestigieuze toernooi in Monaco. Marin Cilic en Alexander Zverev spelen in de kwartfinales tegen respectievelijk Kei Nishikori en Richard Gasquet.

Op 27 mei begint Nadal aan Roland Garros, de Grand Slam die hij eveneens al tien keer wist te winnen.