Djokovic in driesetter onderuit tegen Thiem in Monte Carlo

Djokovic moest na circa tweeënhalf uur zijn meerdere erkennen in de huidige nummer zeven van de wereld. Thiem trok met 6-7 (2), 6-2 en 6-3 aan het langste eind.

In de eerste set kwam Thiem op een 2-5 voorsprong en dwong hij twee setpunten af. Door eigen fouten gaf hij de game echter alsnog aan Djokovic, waardoor de voormalige nummer één van de wereld terug kwam in de set.

De Serviër wist de set uiteindelijk nog naar zich toe te trekken door de tiebreak met 7-2 te winnen. Djokovic, die vanwege zijn elleboogblessure is afgezakt naar de dertiende plek op de ATP-ranking, won eerder in Monte Carlo zijn eerste wedstrijden sinds de Australian Open. Hij versloeg landgenoot Dusan Lajovic en de Kroaat Borna Coric.

Thiem, die een maand uit de roulatie was met een enkelblessure, ging in de tweede set wederom als eerste door de opslag van zijn tegenstander. De 24-jarige gravelspecialist won de set in 41 minuten met 6-2 en bracht de wedstrijd daarmee in evenwicht.

De derde en beslissende set ging lang gelijk op. Bij 3-3 verloor Djokovic zijn service en Thiem maakte het vervolgens af in de volgende opslagbeurt van zijn opponent.

Nadal

Met de winst brengt Thiem de stand in onderlinge ontmoetingen op 5-2 in het voordeel van Djokovic. Ook in hun vorige ontmoeting, in de kwartfinales van Roland Garros afgelopen jaar, was Thiem sterker.

In de kwartfinales treft de nummer vijf van de plaatsingslijst de mondiale nummer één Rafael Nadal, mits de Spanjaard zich donderdag ontdoet van de Rus Karen Khachanov.