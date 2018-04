Nadal eenvoudig verder in Monte Carlo, Djokovic moeizaam langs Coric

Nadal ontdeed zich in één uur en negentien minuten van Bedene: 6-1 en 6-3. De Spanjaard had het alleen in de tweede set even lastig met de nummer 49 van de wereld.

De 31-jarige Nadal nam direct een break voorsprong en gunde Bedene in het vervolg van de openingsset slechts één game. Het tweede bedrijf verliep tot en met 3-3 op service, maar daarna pakte de mondiale nummer één drie games op rij en maakte het karwei op zijn vierde matchpoint af.

Voor Nadal was het zijn derde partij sinds hij anderhalve week geleden zijn rentree maakte na een bovenbeenblessure. Toen versloeg hij in de Davis Cup-ontmoeting met Duitsland zowel Philipp Kohlschreiber als Alexander Zverev.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar moest eind januari in de kwartfinales van de Australian Open met een bovenbeenblessure opgeven in zijn wedstrijd tegen Marin Cilic. Sindsdien kwam hij tot begin april niet meer in actie.

Nadal staat in de derde ronde tegenover de Rus Karen Khachanov. Bij winst in dat duel staat mogelijk een ontmoeting met Novak Djokovic op het programma in de kwartfinales.

Djokovic

Djokovic rekende in de tweede ronde af met de Kroaat Borna Coric. De voormalg nummer één van de wereld kreeg flink tegenstand van het 21-jarige talent, maar was hem met nu en dan goed tennis na twee uur en zestien minuten de baas: 7-6 (2) en 7-5.

Twee jaar geleden won de 30-jarige nummer negen van de plaatsingslijst de enige eerdere ontmoeting tussen beide tennissers vrij eenvoudig, maar door de uitstekende vorm van Coric – hij won dit jaar al vijftien wedstrijden, tegenover slechts vier voor Djokovic – was het allesbehalve zeker dat de Serviër de onderlinge verhouding naar 2-0 zou slaan.

De eerste set ging lang gelijk op, maar in de tiebreak liep de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar uit naar een 6-2 voorsprong. Na ruim een uur spelen bracht hij de stand in sets op 1-0.

Djokovic leek het niveau van de tiebreak door te zetten in de tweede set en had lange tijd een break voorsprong. Bij 5-4 kon 'The Djoker' het duel uitserveren, maar hij benutte zijn matchpoints niet. Na twee breaks over en weer sloeg de tweevoudig toernooiwinnaar in Monaco toe op zijn tiende wedstrijdpunt.

Het was voor Djokovic pas zijn vierde wedstrijd nadat hij in maart terugkeerde op de baan. Vorige maand werd hij zowel in Indian Wells als in Miami in de eerste ronde uitgeschakeld. In zijn eerste partij op het gravel in Monte Carlo versloeg hij maandag zijn landgenoot Dusan Lajovic in twee sets. In de derde ronde stuit Djokovic op Dominic Thiem.