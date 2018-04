Haarhuis: 'Alles moet meezitten voor Fed Cup-team tegen Australië'

"Met het oog op de verschillen in ranking tussen de Australische en Nederlandse vrouwen zijn we niet een klein beetje de underdog, maar met afstand", beseft Haarhuis maandag in de Australische krant Illawara Mercury.

De Fed Cup-captain weet wel dat de underdogrol ook zijn voordelen heeft. "Hierdoor ligt de druk bij Australië", zegt hij. "Zij moeten winnen. Het zou vreselijk voor hen zijn als ze van ons verliezen. Dat is waarschijnlijk de grootste verrassing ooit."

Nederland moet het op de indoorbaan in Wollongong stellen zonder Kiki Bertens, Arantxa Rus en Richel Hogenkamp. Het trio zag de reis naar Australië niet zitten en bedankte voor de eer.

Hierdoor bestaat de ploeg van Haarhuis met Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine, Indy de Vroome en Demi Schuurs louter uit speelsters die ver buiten de top honderd van de wereldranglijst staan. Bovendien meldde Michaëlla Krajicek zich af met een knieblessure.

Profiteren

Haarhuis hoopt in Wollongong te profiteren van een mindere dag van de Australische vrouwen, die met onderen anderen twee spelers uit de mondiale top 25 (Ashleigh Barty en Daria Gavrilova) aantreden. Grand Slam-winnaar Samantha Stosur en de 17-jarige Destanee Aiava completeren de selectie.

"Onze speelsters weten dat ze iedereen kunnen verslaan, maar ze doen dat simpelweg niet iedere dag", stelt hij. "Voor ons moet alles meezitten. We moeten zelf goed spelen en de Australische speelsters mogen niet hun beste tennis laten zien. Als ze dat wel doen, zullen we in ieder geval niet winnen."

In februari zorgden Kerkhove en Schuurs in het Fed Cup-duel met de Verenigde Staten nog voor een verrassing door in het dubbelspel de zusjes Serena en Venus Williams te kloppen, al was de VS dankzij een 3-0 voorsprong al zeker van een plek in de halve finales. Bovendien was Serena Williams nog niet geheel fit.

Het Fed Cup-duel tussen Australië - dat uit Wereldgroep II komt en voor promotie gaat - en Nederland gaat zaterdag van start en duurt tot en met zondag.