Djokovic boekt in Monte Carlo eerste overwinning sinds rentree

Djokovic, die als negende is geplaatst in Monte Carlo, rekende binnen een uur af met Lajovic, de mondiale nummer 93: 6-0, 6-1.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar stond op het gravel in Monaco alleen aan het begin van de tweede set een game af. Op zijn eerste matchpoint maakte hij het vervolgens af.

In de tweede ronde neemt de 30-jarige Djokovic het op tegen de Kroaat Borna Coric, die in de openingsronde de Fransman Julien Benneteau versloeg.

De voormalig nummer één van de wereld speelde pas zijn derde wedstrijd nadat hij in maart terugkeerde op de tennisbaan. Vorige maand werd hij zowel in Indian Wells als in Miami al direct uitgeschakeld.

Elleboog

In Indian Wells moest Djokovic in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Japanner Taro Daniel en in Miami verloor hij eveneens in de tweede ronde van de Fransman Benoit Paire. Bij beide toernooien had hij in de eerste ronde een bye.

Voor zijn optreden in Indian Wells had Djokovic sinds zijn verlies in de achtste finales van de Australian Open niet meer gespeeld. Hij liet zich daarna aan een elleboog opereren en stond ruim een maand aan de kant.

Djokovic speelde bovendien zijn eerste partij sinds zijn hereniging met oud-coach Marian Vajda. De Slowaak heeft de huidige nummer dertien van de wereld sinds deze week weer onder zijn hoede.

Eerder was Vajda van juni 2006 tot en met mei 2017 al coach van Djokovic, die onlangs de samenwerking met achtereenvolgens Andre Agassi en Radek Stepanek verbrak.