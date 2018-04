Haase verliest nipt van Rublev in eerste ronde in Monte Carlo

De 31-jarige Haase moest na liefst twee uur en 33 minuten op de baan te hebben gestaan de felicitaties overbrengen aan zijn elf jaar jongere tegenstander.

Haase en Rublev maakten er een enerverende wedstrijd van en lieten met fraai staaltjes tennis zien waarom ze op dit moment respectievelijk de nummers 44 en 33 van de wereld zijn.

De geboren Hagenaar had de eerste set voor het oprapen, ware het niet dat hij in de tiebreak mede door een dubbele fout vier setpoints liet liggen.

Eerste overwinning

Haase herstelde zich knap in de tweede set en maakte ook nog een frisse indruk in de beslissende derde set, maar met wederom een dubbele fout bij het vierde matchpoint van Rublev deed hij zichzelf de das om.

Beide spelers stonden pas voor de tweede keer in hun loopbaan tegenover elkaar. De allereerste confrontatie in 2016 in de ontmoeting tussen Nederland en Rusland voor de Davis Cup werd ook een prooi voor Rublev.

Haase wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in dit gravelseizoen. Hij werd vorige week op het ATP-toernooi van Marrakech ook al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Rafael Nadal ging vorig jaar met de titel aan de haal in Monte Carlo. De Spanjaard is met tien eindzeges ook de absolute recordhouder in het prinsdom.