Djokovic na een jaar alweer herenigd met oud-coach Vajda

Dat brengt de Association of Tennis Professionals (ATP) zaterdag op zijn website naar buiten.

Djokovic en Vajda trainden afgelopen week al samen in Marbella, maar een officiële mededeling over een hernieuwde samenwerking deed één van beide partijen niet.

Djokovic stelde Vajda in 2006 aan, maar besloot elf jaar later in 2017 afscheid te nemen van de oud-prof omdat de koek volgens hemzelf op was.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar we voelden allemaal dat er verandering nodig was. Ik ben heel dankbaar en trots voor de relatie en de onbreekbare band die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Hij behoort tot mijn familie en dat zal niet veranderen", zei Djokovic destijds.

Agassi

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar ging vanaf het begin van deze maand op zoek naar een geheel nieuwe coachingstaf nadat hij brak met achtereenvolgens André Agassi en Radek Stepanek.

Djokovic zakte door blessureleed (elleboog) en tegenvallende resultaten de afgelopen twee jaar van de eerste naar de dertiende plaats op de wereldranglijst.

Hij werd dit seizoen op de Australian Open al in de achtste finales uitgeschakeld en verloor onlangs op zowel het Masterstoernooi van Indian Wells als Miami zijn eerste partij.

Djokovic komt komende week in actie op het Masterstoernooi van Monte Carlo. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen een qualifier en in de kwartfinales wacht mogelijk de huidige mondiale nummer één Rafael Nadal.