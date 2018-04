Hogenkamp buigt in eerste ronde Lugano voor Wit-Russin Sasnovich

De als achtste geplaatste Sasnovich, die 49e op de wereldranglijst staat, was met 7-6 (4) en 6-0 te sterk. Hogenkamp bezet de 110e plaats op de WTA-ranking.

De Doetinchemse (25) bood in de eerste set geducht tegenstand. Ze brak Sasnovich en had zelfs licht de overhand, maar kon het in de tiebreak niet afmaken. In de tweede set was het een gelopen koers en stond Sasnovich geen game meer af.

Hogenkamp speelde haar eerste toernooi op WTA-niveau sinds de Australian Open in januari. In Melbourne ging ze toen in de eerste ronde vrij kansloos onderuit tegen de Spaanse Lara Arruabarrena. Ze speelde vervolgens nog wel met het Fed Cup-team in de verloren ontmoeting met de Verenigde Staten.

Vorige maand werd Hogenkamp net als Kiki Bertens niet opgenomen in het team van captain Paul Haarhuis voor de ontmoeting met Australië in de play-offs voor een plek in de Wereldgroep. Voor beide speelsters passen de wedstrijden op 21 en 22 april niet in hun gravelseizoen.