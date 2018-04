Haase begint gravelseizoen met nederlaag in eerste ronde Marrakech

Het werd op het Marokkaanse gravel 4-6, 6-4 en 7-5 voor de nummer 94 van de wereld. Haase staat exact vijftig plaatsen hoger op de mondiale ranking.

De 31-jarige Haase begon nog goed tegen Basic, die vijf jaar jonger is. Hij kwam in de eerste set op een 4-0 voorsprong en hield die marge vast.

In de tweede sets trok Basic na veel breaks over en weer aan het langste eind en in de beslissende set kwam Haase met 2-0 voor, maar hij liet die voorsprong glippen. Op 5-5 leverde de Nederlander zijn service in, waarna Basic het afmaakte.

Del Potro

Haase boekt dit seizoen wisselende resultaten. Hij haalde de halve finales in Auckland en de kwartfinales in Rotterdam en in het Indiase Pune. Op de Australian Open strandde hij al in de eerste ronde.

Eind vorige maand verloor de Hagenaar in de tweede ronde van het Masterstoernooi in Miami. Hij kon niet stunten tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro.