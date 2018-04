Tennisster Brengle eist miljoenen voor fysieke schade door dopingtests

Brengle eist een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen dollar, omgerekend ruim 8 miljoen euro, omdat ze claimt fysieke schade te hebben opgelopen door dopingtests.

Het geprik met naalden zorgt volgens de Amerikaanse, die de 83e plaats op de wereldranglijst bezet, voor permanente zwellingen en verminderde kracht in haar arm en hand.

"De tennisautoriteiten negeren het bewijs daarvoor", staat in een verklaring die de advocaat van Brengle verspreidde.

"Ze weigeren om een alternatieve manier van controleren toe te passen. Brengle heeft zich hierdoor moeten afmelden voor toernooien en kampt met verminderde kracht in de arm waarmee ze serveert en slaat."

Jury

In tien jaar als proftennisster heeft Brengle, die op haar top de nummer 35 van de wereld was, nog nooit een dopingcontrole gemist, staat in de verklaring. Een jury moet beslissen of ze in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

De 28-jarige Brengle won in haar loopbaan tot dusver zo'n 1,8 miljoen euro aan prijzengeld. Ze won nog nooit een WTA-toernooi.

In 2015 stond Brengle in de finale van het toernooi van het Australische Hobart, maar toen verloor ze in twee sets van de Britse Heather Watson. Op Grand Slam-toernooien kwam ze nooit voorbij de vierde ronde.