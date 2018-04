Ook geblesseerde Krajicek meldt zich af voor Fed Cup-duel met Australië

Captain Paul Haarhuis heeft maandag Indy de Vroome als vervanger opgeroepen. Naast De Vroome doen voor Nederland Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine en Demi Schuurs mee.

Haarhuis beschikt over een gemankeerde selectie, want het drietal Kiki Bertens, Arantxa Rus en Richel Hogenkamp zag de reis naar Australië niet zitten en bedankte voor de eer.

"Het is een lastige periode voor speelsters om tijd vrij te maken voor de reis naar Australië. We zijn blij dat Indy beschikbaar is en ik heb er alle vertrouwen in dat ze een waardevolle toevoeging is voor het team'', aldus Haarhuis.

Indoorbaan

Oranje strijdt in het weekend van 21 en 22 april op de indoorbaan in Wollongong voor een langer verblijf in de wereldgroep.

In februari verloor Nederland in de eerste ronde met 3-1 van de Verenigde Staten. Australië komt uit Wereldgroep II en gaat voor promotie.

In 2015 promoveerde Oranje nog ten koste van Asutralië naar de wereldgroep. Een jaar later bereikte de ploeg de halve finales, waarin Frankrijk met 3-2 nipt te sterk bleek.