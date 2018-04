Bertens bijna terug in top 20 na 'prachtige start gravelseizoen'

De Nederlandse steeg zes plekken en is nu de mondiale nummer 21. De hoogste positie ooit van Bertens is de achttiende plek in mei 2017, waarna ze op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld en veel punten kwijtraakte.

Op de dubbelranking behoort de 26-jarige Bertens (17) wel tot de beste twintig speelsters van de wereld. In de top tien van de wereldranglijst van het enkelspel veranderde maandag niets. Simona Halep gaat nog altijd aan de leiding, voor Caroline Woziacki en Garbiñe Muguruza.

De titel van Bertens in Charleston was de vijfde toernooizege op WTA-niveau uit haar loopbaan, na Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017) en Gstaad (2017). Charleston, een graveltoernooi in het Amerikaanse South Carolina, is qua punten haar grootste eindoverwinning en dat maakt veel los bij de Wateringse.

"Het is ongelooflijk. Ik besef nog nauwelijks dat het me gelukt is, maar ben bovenal trots op mezelf'', zegt ze op de website van de WTA. "Het is een prachtige start van mijn gravelseizoen."

Absolute topcoach

Bertens versloeg in de finale in Charleston de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges met duidelijke cijfers: 6-2 en 6-1. De prestatie kreeg nog meer glans omdat ze enkele uren daarvoor bijna drie uur op de baan had gestaan in de halve finale. Ze won in die halve eindstrijd van de Amerikaanse Madison Keys (6-4 6-7 (2) 7-6 (5)), die vorig jaar nog finaliste was op de US Open.

"Görges speelde zeker niet op haar best, maar ik bleef aanvallend spelen", kijkt Bertens tevreden terug op de finale.

Overigens werd Bertens in Charleston niet begeleid door haar vaste coach Raemon Sluiter. De Rotterdammer kon er door privé-omstandigheden niet bij zijn en zijn werk werd overgenomen door Elise Tamaëla, de voormalig nummer 227 van de wereld die de Servische Aleksandra Krunic coacht.

"Ik ben waanzinnig blij en trots op Kiki", reageerde Sluiter op Twitter. "En een diepe buiging voor het fantastische werk van coach Elise Tamaëla. Geweldige warme, lieve vrouw en een absolute topcoach."

De eindzege in Charleston deed Bertens besluiten zich af te melden voor het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano, dat maandag van start gaat. De komende maanden zal ze wel veel andere graveltoernooien spelen, waaronder uiteraard Roland Garros waar ze in 2016 verrassend de halve finales haalde.