Bertens wint in Charleston vijfde WTA-toernooi in loopbaan

De Nederlandse rekende op het gravel in South Carolina eenvoudig af met Julia Görges, de nummer dertien van de wereld. De partij duurde in totaal slechts 58 minuten: 6-2 en 6-1.

De 26-jarige Bertens stond in Charleston voor de zesde keer in een WTA-finale en voor de zesde keer was dat bij een graveltoernooi. Ze zegevierde eerder al in Gstaad (2017), Neurenberg (2016 en 2017) en Fes (2012).

De nummer 27 van de wereld mocht zich nog nooit eerder de winnares noemen van een zogenaamd Premiertoernooi, op de Grand Slams na de hoogst ingeschaalde evenementen op de WTA Tour.

Eerder op zondag kwamen Bertens en Görges ook al in actie in de halve eindstrijd. De Nederlandse won in drie sets van de Amerikaanse Madison Keys, terwijl de Duitse afrekende met de Letse Anastasija Sevastova.

Beide partijen zouden eigenlijk op zaterdag gespeeld worden. Door de regen konden de vrouwen toen niet in actie komen, waardoor de halve finale en de eindstrijd op één dag werden gepland.

Breaks

Bertens begon uitstekend aan haar partij tegen Görges door direct de servicegame van haar opponente te winnen. Hoewel de Nederlandse ook haar eigen opslag verloor, brak ze Görges even later opnieuw en liep ze simpel uit naar een 5-2 voorsprong. Door een derde break won ze overtuigend de eerste set.

In het tweede bedrijf ging het Bertens net zo eenvoudig af tegen Görges, die een stuk meer moeite leek te hebben met het spelen van twee wedstrijden achter elkaar.

De Duitse liet vooral veel steken vallen op haar eigen service en keek razendsnel tegen een 5-0 achterstand aan. Bertens gaf nog één game weg, waarna ze de wedstrijd met een love game naar zich toe trok: 6-1.

Bertens, die door haar zege in Charleston flink zal stijgen op de nieuwe wereldranglijst, is in voorbereiding op Roland Garros. Twee jaar geleden reikte de Nederlandse tot de halve finales van het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat op 27 mei begint.