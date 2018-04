Bertens bereikt in Charleston eerste WTA-finale sinds juli 2017

De als twaalfde geplaatste Bertens mocht na 2 uur en 42 minuten de felicitaties in ontvangst nemen van de als zevende ingeschaalde Keys: 6-4, 6-7 (2) en 7-6 (5).

De partij op het groene gravel in South Carolina zou eigenlijk op zaterdag gespeeld worden, maar door regen konden de vrouwen toen niet in actie komen. Bertens zal daardoor later op zondag ook nog de finale moeten spelen. Tegenstander is dan de Duitse Julia Görges (5) of de Letse Anastasija Sevastova (8).

De Wateringse speelde in Charleston haar eerste halve finale sinds ze afgelopen zomer in het Zwitserse Gstaad haar vierde toernooiwinst mocht vieren. Bertens staat zondag voor de zesde keer in een WTA-finale en voor de zesde keer is dat bij een graveltoernooi.

De nummer 27 van de wereld bereikte nog niet eerder de eindstrijd van een zogenaamd Premiertoernooi, op de Grand Slams na de hoogst ingeschaalde evenementen op de WTA Tour.

US Open

Bertens en Keys troffen elkaar één keer eerder. De Nederlandse was twee jaar geleden op Roland Garros ook de betere.

In Charleston regende het breakpunten in de eerste set. Bertens trok het bedrijf met 6-4 naar zich toe door Keys in de zevende game voor de derde keer te breken.

In de tweede set verspeelde Bertens op 6-5 twee wedstrijdpunten in haar eigen servicegame, waarna Keys de stand met een tiebreak gelijktrok.

De US Open-finaliste van vorig jaar kreeg in de beslissende derde set bij een 5-4 voorsprong de kans om de wedstrijd uit te serveren, maar Bertens werkte een wedstrijdpunt weg en brak terug. In de tiebreak sloeg de Nederlandse op haar derde matchpoint wel toe.