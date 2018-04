Bertens verslaat Cornet en ontmoet Keys in halve finales Charleston

De 26-jarige Bertens stuurde haar Franse opponente na een uur en 36 minuten spelen naar huis met 6-2 en 7-5.

Op weg naar de kwartfinales had de als veertiende geplaatste Cornet nog knap afgerekend met haar landgenote Caroline Garcia, maar de twee plekken hoger ingeschaalde Bertens bleek een maatje te groot.

Van de vier eerdere ontmoetingen met Cornet had Bertens, die eerder in het toernooi al Veronica Cepede Royg, Aleksandra Krunic en Fanny Stollar uitschakelde, er slechts één gewonnen.

Keys

In de halve eindstrijd wacht de Westlandse een ontmoeting met de Amerikaanse Madison Keys, die eerder op de dag haar landgenote Bernarda Pera versloeg. Daar had de US Open-finaliste drie sets voor nodig: 6-2, 6-7 (5), 7-5.

Bertens speelde pas één keer eerder tegen de 23-jarige Keys, die veertiende op de wereldranglijst staat. De Nederlandse won twee jaar geleden in de achtste finales van Roland Garros met 7-6 (4) en 6-3.

Keys haalde in 2015 al eens de finale in Charleston, maar verloor toen van Angelique Kerber. Bertens stuit bij winst op de Duitse Julia Görges of de Letse Anastasija Sevastova.