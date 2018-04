Nadal luistert rentree op met zege op Kohlschreiber in Davis Cup

De 31-jarige Spanjaard was in drie sets (6-2, 6-2 en 6-3) te sterk voor de drie jaar oudere Duitser en bracht daarmee de stand tussen beide landen weer in evenwicht: 1-1.

Eerder op de dag zette Alexander Zverev Duitsland op een 0-1 voorsprong door David Ferrer eveneens in straight sets te verslaan: 4-6, 2-6 en 2-6.

Zaterdag staat het dubbelspel op het programma, waarna zondag de laatste twee enkelpartijen worden afgewerkt op het Spaanse gravel in Plaza de Toros, de stierenvechtersarena in Valencia.

Nadal boekte tegen Kohlschreiber zijn 23e overwinning op rij in de Davis Cup (enkel- en dubbelspel) en zette daarmee een record neer.

"Geweldig om weer terug te zijn, zeker op deze unieke locatie", zei de Spaanse kopman. "Terugkomen van blessures is altijd lastig. Maar om hier weer te staan, voor 'mijn' publiek, is fantastisch. En het voelde direct weer vertrouwd op het gravel.''

Australian Open

Nadal moest eind januari in de kwartfinales van de Australian Open met een bovenbeenblessure opgeven in zijn wedstrijd tegen Marin Cilic en kwam sindsdien niet meer in actie.

De geboren Mallorcaan was aanvankelijk van plan om ruim twee maanden geleden op het ATP-toernooi van Acapulco terug te keren, maar hij meldde zich op het allerlaatste moment af voor dat evenement.

Nadal moest vervolgens ook de prestigieuze Masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbij laten gaan.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar nam desondanks afgelopen maandag de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Roger Federer, doordat de Zwitser in Miami al in de tweede ronde onderuit ging.