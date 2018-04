Bertens opnieuw naar derde ronde bij graveltoernooi Charleston

Bertens, die vorig jaar ook al tot de derde ronde kwam op het Amerikaanse graveltoernooi, had twee sets nodig om de nummer vijftig van de wereld te kloppen: 6-4 en 6-2.

Voor de huidige mondiale nummer 27 is het haar eerste toernooi op gravel in aanloop naar Roland Garros. In Parijs haalde Bertens in 2016 verrassend de halve finale. Vorig jaar strandde ze daar in de tweede ronde. Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 27 mei.

Bertens, als twaalfde geplaatst, leverde op het gemalen baksteen in de staat South-Carolina een wisselvallige partij af. Ze werd in de openingsset twee keer gebroken, maar greep dat bedrijf alsnog omdat ze zelf drie keer de service van de Servische afpakte.

In de tweede set liep het een stuk beter, ook omdat Krunic zichtbaar last van haar rug had. De 25-jarige Servische liet zich twee keer behandelen en ging naarmate de partij vorderde steeds minder goed bewegen. Bertens liep uit naar 5-0, zag Krunic nog even tegenstribbelen, maar pakte de tweede set met 6-2.

In de derde ronde wacht Bertens vermoedelijk een zwaardere tegenstander. Daarin is mogelijk de Britse Johanna Konta haar opponent. Dan moet de nummer zes van de plaatsingslijst wel afrekenen met het Hongaarse talent Fanny Stollar.