Bertens met speels gemak naar tweede ronde WTA-toernooi Charleston

De 26-jarige Westlandse rekende op het gravel in de kustplaats na iets meer dan uur spelen af met Veronica Cepede Royg. Bertens was in twee sets te sterk voor de Paraguayaanse: 6-4 en 6-1.

De mondiale nummer 27 had het alleen in de openingsset even lastig met Cepede Royg, die op de 81e plaats op de WTA-ranking staat. Bertens nam al snel een royale voorsprong, maar liet de Paraguayaanse nog even terugkomen. Op 5-4 sloeg ze op haar eerste setpunt meteen toe.

In het tweede bedrijf verliep de partij een stuk eenzijdiger. Bertens pakte direct een dubbele break voorsprong. Ze gunde Cepede Royg nog wel een game, maar maakte het karwei op de service van de Paraguayaanse vervolgens af.

In de tweede ronde treft Bertens de Servische Aleksandra Krunic, die in de openingsronde de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands de baas was.

Bertens verdedigt in Charleston aardig wat punten. De Zuid-Hollandse kwam vorig jaar tot de derde ronde op het toernooi in de staat South-Carolina.