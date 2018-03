Stephens verovert in Miami eerste titel sinds US Open

De 25-jarige Stephens was in twee sets en iets meer dan anderhalf uur te sterk voor de als zesde geplaatste Ostapenko: 7-6 (5), 6-1.

De titel in Miami betekende voor Stephens haar eerste toernooizeges sinds ze de US Open won. Ze won in september vorig jaar verrassend het Grand Slam-toernooi in New York, maar had daarna moeite het hoge niveau vast te houden.

Op weg naar de finale versloeg Stephens, die nu in totaal zes WTA-titels op haar palmares heeft staan, eerder deze week achtereenvolgens Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber en Victoria Azarenka.

Service

In de eindstrijd hadden Stephens en Ostapenko beiden moeite om hun service te behouden. In de eerste set leverden beide speelsters ieder liefst vier keer hun opslag in.

Hierdoor moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werkte Ostapenko drie setpunten weg, maar sloeg de mondiale nummer twaalf op haar vierde setpunt wel toe.

De 20-jarige Ostapenko kwam in het tweede bedrijf nog wel een break voor, maar vervolgens maakte Stephens korte metten met haar tegenstandster. De nummer vijf van de wereld pakte geen enkele game meer.