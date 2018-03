Isner bereikt finale in Miami na verrassende zege op Del Potro

De 32-jarige Isner zette Del Potro, de nummer zes van de wereld, binnen anderhalf uur opzij: 6-1, 7-6 (2).

In de finale staat de mondiale nummer zeventien tegenover de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Die wedstrijd staat komende nacht op het programma.

Isner maakte met de overwinning een einde aan een knappe zegereeks van Del Potro. De Argentijn, die in de tweede ronde in Miami nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Robin Haase, was vijftien partijen op rij ongeslagen.

Del Potro won een kleine twee weken geleden het Masterstoernooi van Indian Wells, waar hij in de finale Roger Federer verraste. Daarvoor veroverde hij ook de titel in Acapulco.

Sterke reeks

Isner is in Miami aan een sterke reeks bezig. Eerder in het toernooi schakelde hij al de als tweede geplaatste Marin Cilic en Hyeon Chung, die op de Australian Open nog stuntte met een plek in de halve eindstrijd, uit.

Tegen Del Potro ging Isner furieus van start en kwam direct een break voor. In het vervolg van de eerste set liep het servicekanon steeds verder uit.

Het tweede bedrijf verliep gelijkop, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen. Daarin was Isner een stuk sterker en maakte hij de partij op zijn eerste matchpoint af.