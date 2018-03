Alexander Zverev en Isner treffen elkaar in finale in Miami

Zverev had één uur en 29 minuten nodig om zich in twee sets te ontdoen van Carreno Busta: 7-6 (4) en 6-2.

De nummer vijf van de wereldranglijst had het alleen in de eerste set zeer lastig met de mondiale nummer negentien.

Zverev slaagde er in de reguliere games niet in een break te forceren, maar had aan een paar sterke punten in de tiebreak wel voldoende om het bedrijf naar zich toe te trekken.

Zverev trapte in de tweede set het gaspedaal vanaf het begin wat steviger in en dat zorgde er voor dat Carreno Busta er eigenlijk geen moment meer aan te pas kwam.

Het pas twintigjarige toptalent brak zijn zes jaar oudere tegenstander bij 1-1 en deed dat bij 4-2 nogmaals, waarna hij het karwei op zijn eigen opslag gedecideerd afmaakte.

Verrassend

Isner mocht verrassend na twee sets en één uur en 25 minuten de felicitaties in ontvangst nemen van Del Potro: 6-1 en 7-6 (2).

De nummer zeventien van de wereldranglijst vloog uit de startblokken tegen de mondiale nummer zes. Hij pakte gelijk een break voorsprong en liep in het vervolg van de eerste set alleen maar verder uit.

Isner en Del Potro waren in de tweede set wel aan elkaar gewaagd, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen.

Daarin was het 32-jarige servicekanon een stuk sterker en sloeg hij op zijn eerste matchpoint genadeloos hard toe.

Isner maakte met de overwinning een einde aan een knappe zegereeks van Del Potro. De eenmalig Grand Slam-winnaar, die in de tweede ronde nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Robin Haase, was vijftien partijen op rij ongeslagen.

Del Potro won een kleine twee weken geleden het Masterstoernooi van Indian Wells, waar hij in de finale Roger Federer verraste.