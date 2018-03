Haase zegt deelname toe aan grastoernooi in Rosmalen

Het is de elfde keer dat de 30-jarige Haase meedoet aan het ATP-toernooi dat vanaf dit jaar de naam Libéma Open draagt. De afgelopen twee jaar had het toernooi de naam Ricoh Open.

Vorig jaar werd de nummer 44 van de wereld al in de eerste ronde uitgeschakeld in Rosmalen. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev.

Haase zette in 2015 zijn beste prestatie neer bij het grastoernooi in Noord-Brabant. Hij reikte toen tot de halve finales, waarin hij verloor van de latere toernooiwinnaar Nicolas Mahut.

Wisselvallig seizoen

Haase is aan een wisselvallig seizoen bezig. Hij haalde de halve finales in Auckland en de kwartfinales in Rotterdam en in het Indiase Pune. Op de Australian Open strandde hij al in de eerste ronde.

Afgelopen zaterdag verloor de Hagenaar in de tweede ronde van het Masterstoernooi in Miami. Hij kon niet stunten tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro.

Het Libéma Open wordt van 11 tot en met 17 juni gespeeld. Vorig jaar schreef de Luxemburger Gilles Müller het toernooi op zijn naam. Hij rekende in de finale af met de Kroaat Ivo Karlovic.