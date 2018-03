Stephens verovert in Miami eerste finaleplaats sinds US Open

Het is voor het eerst sinds de US Open dat Stephens weer een finale haalt. Ze won in september van vorig jaar het Grand Slam-toernooi in New York, maar had daarna moeite het hoge niveau vast te houden.

In de kwartfinale in Miami had ze deze week al de Duitse Angelique Kerber van de baan geslagen. Ze versloeg de voormalig nummer één van de wereld met 6-1 en 6-2.

De 25-jarige Stephens neemt het in de finale op tegen haar landgenote Danielle Collins of de Letse Jelena Ostanpenko. Die twee staan later donderdag tegenover elkaar.

Vechten

Stephens had het aanvankelijk moeilijk tegen Azarenka, die al drie keer het toernooi van Miami won. In de eerste set had ze weinig in te brengen en in de tweede kwam ze al snel op een achterstand van 2-0. Daarna draaide de partij volledig om. In het vervolg verloor Stephens nog slechts één game.

"Het was lastig om tegen een kampioen als Azarenka te spelen", keek de nummer twaalf van de wereld terug op de partij. "Het enige wat ik kon doen was blijven vechten. Dat heb ik gedaan. Daardoor kon ik mijn ritme hervinden. Voor mij is dit een geweldig resultaat. Het gaat weer de goede kant op."

Eerder deze maand had Stephens in Indian Wells ook al gewonnen van Azarenka, de voormalige nummer één van de wereld.