Stephens en Ostapenko finalistes in Miami, Zverev naar laatste vier

De 25-jarige Stepehens versloeg de Wit-Russische Victoria Azarenka in drie sets: 3-6, 6-2 en 6-1.

Het is voor het eerst sinds de US Open dat Stephens weer een finale haalt. Ze won in september van vorig jaar het Grand Slam-toernooi in New York, maar had daarna moeite het hoge niveau vast te houden.

In de kwartfinales in Miami had ze deze week al de Duitse Angelique Kerber van de baan geslagen. Ze versloeg de voormalige nummer één van de wereld met 6-1 en 6-2. Eerder deze maand had Stephens in Indian Wells ook al gewonnen van Azarenka, de voormalige nummer één van de wereld.

Stephens neemt het in de finale op tegen de 20-jarige Letse Ostapenko, die in de halve eindstrijd een einde maakte aan het sprookje van de Amerikaanse Danielle Collins (24). Na twee sets was het 7-6 (1), 6-3.

Zverev

Bij de mannen verzekerde Zverev zich van een plekje bij de laatste vier spelers. De 20-jarige Duitser ontdeed zich in twee sets van de één jaar oudere Kroaat Borna Coric: 6-4, 6-4.

Zverev is na de uitschakeling van Roger Federer, Marin Cilic en Grigor Dimitrov de hoogst geplaatste speler die nog actief is in Florida. Hij strijdt om een ticket voor de eindstrijd met de Spanjaard Carreno Busta.

Die 26-jarige Spanjaard ontdeed zich in de kwartfinales in twee uur en bijna drie kwartier van de als zesde geplaatste Kevin Anderson: 6-4, 5-7, 7-6 (6). Carreno Busta overleefde één matchpoint tegen de Zuid-Afrikaan.

In de andere halve finale staat de Argentijn Juan Martin del Potro, die Robin Haase uitschakelde en onlangs al de beste was in Indian Wells, tegenover de Amerikaanse 'thuisspeler' John Isner.